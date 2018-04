Palmeiras recebe o Inter em duelo com jeito de decisão

Muricy Ramalho reencontra pelo Palmeiras neste sábado, às 18h30 (com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3), no Estádio Palestra Itália, um time que conhece bem: o Internacional. Em 2005, levou o clube gaúcho ao vice-campeonato nacional. Depois, nos três anos seguintes, conquistou o Brasileirão pelo São Paulo, justamente o próximo adversário.

Contra as duas equipes, o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo cobra a vitória. O Palmeiras não vence há quatro rodadas, entra em campo pressionado e está com a liderança ameaçada. Um ponto o separa do São Paulo.

A fase alviverde não é das melhores. Contra o Coritiba, quarta-feira, em Curitiba, Muricy sofreu a primeira derrota no novo clube. Torcedores começaram a reclamar da má sequência da equipe. "O Palmeiras já oscilou o que podia. Está na hora de ganhar pontos", disse o treinador. "Pode-se ganhar o campeonato agora", afirmou sobre a importância de vencer os rivais.

PALMEIRAS Marcos; Wendel, Maurício, Danilo e Armero; Souza, Edmílson, Cleiton Xavier e Diego Souza; Daniel Lovinho e Obina. Técnico: Muricy Ramalho INTERNACIONAL Lauro; Danilo Silva, Danny Moraes, Sorondo e Kleber; Sandro, Giuliano, Guiñazu e Andrezinho; Taison e Alecsandro. Técnico: Tite Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF) Estádio: Palestra Itália, em São Paulo (SP) Horário: 18h30 Internet: estadao.com.br Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 TV: PPV

O poderio ofensivo, bastante elogiado quando Jorginho comandava o time, caiu de produção com Muricy. Em seis partidas foram marcados apenas cinco gols. Belluzzo, torcedor assumido e corneteiro, mostrou insatisfação com o ataque. "O Palmeiras está com dificuldades de fazer gols", confirmou. "Estamos finalizando mal e os gols não estão saindo."

Obina é a personificação da situação ofensiva do time. Seus últimos três gols foram na vitória sobre o Corinthians, por 3 a 0, em 26 de julho, no último jogo do Jorginho. Depois, com Muricy, o time não conseguiu marcar mais de duas vezes nas partidas e Obina segue em branco. "A gente está finalizando mal e temos de treinar para melhorar", reconheceu Muricy. "Mas com jogo de quarta-feira e sábado é impossível. Semana que vem, livre, vamos abusar dos treinamentos."

Os problemas de Muricy não ficam centrados apenas na frente. Mais uma vez ele não conseguirá repetir a formação do time, com tantos desfalques. Pierre, Marcão e Maurício Ramos estão suspensos. E aí entra a outra dor de cabeça do treinador: como formar o sistema defensivo. A saída será apelar para Maurício, que ainda não atuou no Brasileiro e deve formar dupla com Danilo. Em compensação, Muricy terá o retorno de Marcos, Edmílson, Diego Souza e Wendel. "São jogadores que fizeram falta em Curitiba e é importante a volta deles."

O técnico acredita que o Inter jogará no ataque. Se vencer, os gaúchos encostam no Palmeiras. Bolívar, suspenso, desfalca a equipe, enquanto Kléber e Taison estão de volta.

Ainda neste sábado, o Santo André recebe o Coritiba e o Sport joga em casa contra o Vitória.