Palmeiras recebe o Linense focado na 7ª vitória seguida e em recordes

O técnico recém-chegado Roger Machado pode igualar marcas históricas pelo Palmeiras, nesta quinta-feira, se ganhar no Allianz Parque do Linense, a partir das 21h, pelo Campeonato Paulista. Com o resultado positivo, o treinador chegará à sétima vitória seguida e entrará em listas de recordes do clube.

Roger tem a chance de igualar o melhor início de trabalho de um treinador no clube nos últimos 40 anos. O feito é do argentino Filpo Núñez, que na terceira passagem pelo Palmeiras, conduziu a equipe a sete vitórias seguidas em 1978.

Um outro feito mais recente pode ser igualado em caso de resultado positivo. Roger repetiria o melhor início de temporada do Palmeiras em Estaduais neste século. Em 2009, o clube ganhou nas sete primeiras rodadas, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Durante a série no Paulista, o time daquele ano também ganhou mais dois compromissos, válidos pela Copa Libertadores.

"Os números são bons, confirmam a direção correta do nosso trabalho. Mas eles um dia serão batidos. O que não pode acontecer é a gente perder para a nossa vaidade", comentou o treinador Roger Machado. O Palmeiras começou a rodada com a melhor campanha, defesa e ataque da competição. "É um trabalho muito prazeroso para mim, mas vejo isso como metade do trabalho. A outra metade é ter uma estratégia forte entendida por todos e que os atletas tenham confiança para levar a campo", completou.

A equipe terá uma alteração para enfrentar o Linense. O técnico vai testar pela primeira vez o meia venezuelano Guerra como titular na vaga de Willian. No restante, a formação será a mesma da utilizada no sábado, contra o Mirassol, inclusive com a manutenção de Michel Bastos na lateral-esquerda.

O técnico Márcio Fernandes optou pelo mistério e não divulgou o time do Linense que levará em campo. Lesionado, Ytalo será baixa. Já o atacante Kauê, está emprestado pelo Palmeiras ao clube do interior, e pelo acordo não poderá atuar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X LINENSE

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Tchê Tchê, Lucas Lima, Guerra e Dudu; Borja. Técnico: Roger Machado

LINENSE: Victor Golas; Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto e Eduardo; Bileu, Marcão Silva, Berguinho e Thiago Humberto; Wilson e Giovani. Técnico: Márcio Fernandes.

Juiz: Lucas Bellote

Local: Allianz Parque

Horário: 21h

Na TV: Pay-per-view