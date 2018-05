Palmeiras recebe o Rosario na arena e sobe preço dos ingressos

O Palmeiras vai jogar em casa na Copa Libertadores. O clube conseguiu a liberação do Allianz Parque e inicia nesta quarta-feira, às 10h - apenas para sócios do Avanti - , a venda de ingressos para a partida contra o Rosario Central. O jogo será realizado no dia 3 de março, às 21h45.

Em relação ao preço para jogos do Campeonato Paulista, as entradas tiveram um aumento de preço em todos os setores. A Cadeira Gol Norte, setor mais barato, passa de R$ 80 para R$ 90. Já a Cadeira Gol Sul e Superior aumentaram R$ 10 e a Cadeira Leste e Oeste teve um acréscimo no valor de R$ 20.

A venda para sócios do Avanti continuará sendo exclusiva até o dia 26, quando abrirá para os demais torcedores. A confirmação das partidas em casa encerram uma longa negociação do clube com a Conmebol.

A entidade que comanda o futebol sul-americano avisou ao Palmeiras que o clube teria que cobrir todos anúncios existentes no estádio. A WTorre, construtora responsável pela arena, avisou que não iria tapar os nomes da Allianz e a confusão teve início.

Entretanto, a Conmebol já abriu diversas exceções e deve ter feito o mesmo com o Palmeiras. O clube e a construtora ainda não confirmaram se vão tapar os anúncios ou não, mas é certo que o Alviverde poderá atuar em sua casa.

Confira o preço dos ingressos disponíveis, lembrando que todos tem meia-entrada:

Cadeira Gol Norte – R$ 90,00

Cadeira Superior – R$ 120,00

Cadeira Gol Sul - R$ 140,00

Cadeira Central Leste – R$ 170,00

Cadeira Central Oeste – R$ 200,00

Cadeira Superior Visitante – R$ 120,00