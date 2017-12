Palmeiras recolhe os cacos de tropeço Os mais de 22 mil pagantes que lotaram o Estádio Palestra Itália, sábado, esperavam uma vitória tranqüila do Palmeiras sobre o vice-lanterna Guarani. Mas nem o mais pessimista dos palmeirenses poderia imaginar que o time jogaria tão mal, perderia por 2 a 0 e praticamente daria adeus às chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Foi mais uma das decepções que marcaram a história do clube, especialmente diante de equipes de menor expressão. E pior: em momentos decisivos. Falta de qualidade ou de sorte? O fato é que desde 1978, quando perdeu a final do Brasileiro daquele ano para o mesmo Guarani, são pelo menos 11 momentos desastrosos, nos quais o time falhou. "Infelizmente, o elenco do Palmeiras é limitado", diz o ex-jogador Dudu, um dos representantes da célebre Academia, ao lado de Ademir da Guia e outros craques. "Quando um time vem jogar no Palestra Itália, e marca forte, o Palmeiras fica sem ação." Como argumento, Dudu cita o exemplo a atuação apagada de Pedrinho, um dos principais jogadores da equipe de Estevam Soares. "O Guarani marcou forte o Pedrinho, e o Palmeiras ficou sem alternativas para criar jogadas", comentou. "É importante ter opções diferentes no elenco. Na época da Academia, quando a partida estava difícil, explorávamos as jogadas aéreas do Servílio e, mais tarde, do César Maluco." É certo que o futebol de Dudu e seus companheiros era bem diferente, mas no fim dos anos 80, pelo mesmo motivo, o Palmeiras parou nas equipes do interior paulista e perdeu várias decisões. Ficaram marcadas as derrotas por 3 a 2 para o XV de Jaú, no Estadual de 1985 e na decisão do ano seguinte, para a Inter de Limeira. Em 1989, um único e fatal tropeço: 3 a 0 para o Bragantino. Um ano depois, o 0 a 0 com a Ferroviária, no Pacaembu acabou com a chance do título. Para o ex-jogador Betinho, que participou daquele confronto, o Palmeiras só não venceu por falta de sorte. "O Mirandinha sofreu um pênalti, não marcado. Aos 46 do segundo tempo, o Aguirregaray acertou um chute na trave", recorda. "Surpresas acontecem no futebol." A partir dos anos 90, os tropeços ganharam proporções nacionais. Na Copa do Brasil, o time caiu diante de sua torcida, contra o Ceará, em 1994, e o Cruzeiro, na final de 1996. O ASA, de Arapiraca, surpreendeu em 2002. Na Copa Mercosul, novas derrotas, desta vez diante de clubes grandes - em 1999, para o Flamengo e em 2000, para o Vasco. Dudu, que também foi treinador do clube, em 1976, acredita num equilíbrio de forças. "Atualmente, os times estão muito nivelados." Betinho não concorda com a fama de "amarelão" do Palmeiras. "No ano passado, ninguém acreditava e a equipe conseguiu o acesso para a Série A", lembra. A torcida espera que o time consiga reagir novamente e derrote o Flamengo, domingo. É a chance para diminuir a frustração e tentar, pelo menos, chegar à Taça LIbertadores no próximo ano.