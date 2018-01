Palmeiras recorre da pena do juiz O Palmeiras já recorreu da decisão do juiz da 15ª Vara Cível de São Paulo, Mário Chiuvite, que concluiu pela responsabilidade do clube e da Federação Paulista de Futebol no caso da morte do taxista Vagner Sposito, ocorrida no dia 16 de junho de 1999 após sofrer infarto durante a partida final da Libertadores entre Palmeiras e Deportivo de Cali. ?O torcedor foi socorrido imediatamente e levado para o Incor, um dos maiores centros cardiológicos da América Latina, por uma ambulância UTI do Palmeiras e em 20 minutos estava sendo atendido. Infelizmente, veio a falecer. A mãe de Vagner propôs uma ação contra o Palmeiras, a Federação Paulista e a Conmebol, só que depois teve que voltar atrás porque o juiz entendeu que a Conmebol deveria ser excluída do processo", explicou Antônio Carlos Corcione, diretor jurídico do Palmeiras. Segundo ele, o juiz Mário Chiuvite reconheceu que houve o atendimento necessário ao torcedor, mas deu ganho de causa à mãe de Vagner alegando que uma partida daquele porte jamais deveria ser realizada no estádio Palestra Itália e sim, no Morumbi. "Curiosamente, recorremos no dia seguinte ao episódio em que um torcedor do Corinthians ficou preso nas grades de proteção do Morumbi, no jogo contra o River Plate. Quero ver agora o que o juiz vai alegar em relação ao estádio do São Paulo. O juiz entende de direito e não de futebol. Os dois recursos, tanto do Palmeiras quanto o da Federação Paulista de Futebol encontram-se no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e calculo que uma decisão final sobre o caso sairá apenas dentro de um ano e meio", afirmou Corcione. Ainda segundo o diretor jurídico do Palmeiras, o torcedor que faleceu já tinha problemas cardíacos. "Qualquer pessoa pode estar sujeita a sofrer um infarto se sua morte tivesse ocorrido enquanto assistia à partida na televisão e, provavelmente, o processo teria sido movido contra a Rede Globo. Além do mais, pelo que sei, a própria mãe sustentava a vítima. Por isso, o Palmeiras limitou-se apenas a mandar um representante para acompanhar o seu enterro.?