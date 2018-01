Palmeiras recusa proposta por Muñoz Apesar da crise econômica do futebol mundial, o Palmeiras esnobou formidáveis US$ 2 milhões. O Samsung Blue Wind, de Swon, Coréia do Sul, ofereceu essa quantia para contratar o atacante colombiano Muñoz, mas o presidente Mustafá Contursi rejeitou. Disse que só liberará o atleta por cerca de US$ 3 milhões. A alegação é de que pagou US$ 2,3 milhões para ficar com o jogador, em 2001. A diferença é que, na ocasião, o dólar estava bem menos valorizado em relação ao real e o mercado do futebol, mais aquecido. O representante coreano no Brasil achou elevado o valor pedido por Mustafá e não prosseguiu com as negociações, mas pode voltar a conversar com o clube. A transação ainda não está totalmente descartada. Outro aspecto que pesou na recusa de Mustafá é o fato de Muñoz ser um atacante rápido, de característica diferenciada dos outros jogadores que o Palmeiras tem para a posição. Caso o negociasse, teria de procurar outro com o mesmo estilo de jogo. O último encontro entre o presidente e o representante coreano ocorreu na noite de quinta-feira, em São Paulo. Para se precaver, a diretoria pediu ao técnico Jair Picerni que o tirasse do amistoso contra a Caldense, vencido pelos paulistas por 4 a 2, em Pouso Alegre. Mas, pouco antes do início da partida, com as conversas encerradas, Picerni foi avisado de que poderia escalar o colombiano. Muñoz teve boa atuação. O último a saber da negociação foi o próprio jogador. "Fiquei sabendo pela imprensa. Financeiramente, seria bom, mas, se fosse para a Coréia, iria desaparecer, ficar fora da mídia." O diretor de Futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, confirmou de forma oficial, hoje, que houve proposta do Samsung Blue Wind e contou a Muñoz depois de ter sido questionado pelo atleta. O clube coreano tem boa condição financeira. É comandado pela multinacional de eletrônicos Samsung. Mais um desfalque - Picerni ficou surpreso quando ficou sabendo que o atacante Ricardo Oliveira, da Portuguesa, havia sido contratado pelo Santos. "É um grande jogador." E disse que Oliveira era um dos principais nomes da lista de reforços que pediu a Mustafá. Mais uma vez, o Palmeiras deixa escapar um jogador que estava nos planos. Já havia perdido o lateral-esquerdo Fabiano para o São Paulo e está com bastante dificuldade para trazer o zagueiro Luís Alberto, do Inter. Amanhã, a equipe disputará o segundo amistoso de 2003. A partida será contra a seleção de Estiva, em Estiva. Picerni deverá fazer algumas experiências. É provável que escale Pedro na lateral-direita, no lugar de Neném, e Everaldo na esquerda, em vez de Adalto. Apesar de o adversário ser amador, o jogo tem ´status´ de amistoso, pois os times usarão seus uniformes e haverá cobrança de ingressos