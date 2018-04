Palmeiras recusa propostas de clubes europeus pelo atacante colombiano Borja

O Palmeiras recusou nesta quinta-feira três propostas de clubes do exterior pelo atacante colombiano Miguel Borja. O Porto, de Portugal, o Watford, da Inglaterra, e o Levante, da Espanha, apresentaram ofertas oficiais, enquanto que os italianos Sassuolo e Sampdoria realizaram sondagens. As informações foram confirmadas pelo Estado.

A diretoria palmeirense, no entanto, prefere manter o jogador mesmo com a atuação dele abaixo do esperado ao longo da temporada. Borja veio do Atlético Nacional, de Medellín, como o reforço mais caro da temporada e vive fase ruim. O colombiano não marca gols desde o fim de junho e amarga a reserva neste momento. Deyverson tem sido o preferido do técnico Cuca.

O Palmeiras já estava preparado para receber as propostas neste final da janela de transferências internacionais. O presidente Maurício Galiotte havia dito na última segunda-feira, durante a festa de aniversário do clube, que ninguém deixaria o elenco até o fim deste ano. O próprio atacante também reiterou a vontade de permanecer no clube alviverde em entrevista dada na Colômbia na última quarta.

Borja está com a seleção colombiana, que enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira fora de casa, e depois encara o Brasil na próxima terça-feira, em seus domínios.