Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo contra Sampaio Corrêa

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira o início das vendas dos ingressos para a partida contra o Sampaio Corrêa, terça-feira, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. A novidade fica para a redução do preço e o fato de não ser comercializado o setor Cadeira Superior. As vendas serão exclusivas para sócios do Avanti até domingo, às 10h, quando todos os torcedores poderão comprar.

No primeiro jogo, disputado no Maranhão, o Palmeiras empatou por 1 a 1, e por isso, um empate sem gols serve para se classificar. Caso o placar se repita, a decisão vai para os pênaltis. E se a igualdade for de 2 a 2 para cima, o Sampaio Corrêa se classifica. Com a redução do preço dos ingressos, a tendência é que a arena mais uma vez receba um bom público.

Na terça-feira, o clube anunciou o aumento na mensalidade do Avanti, seu programa de sócio-torcedor, e criou polêmica, pois muitos torcedores se irritaram com o acréscimo. O jogo com o Sampaio Corrêa deve ser uma exceção, já que a tendência é que o preço dos ingressos fiquem um pouco acima do normal, como forma de incentivar os palmeirenses a se tornarem sócios-torcedores.

Confira o preço dos ingressos:

Cadeira Gol Norte - R$ 40,00

Cadeira Gol Sul - R$ 60,00

Cadeira Central Oeste - R$ 100,00

Cadeira Central Leste - R$ 80,00

Cadeira Visitante - R$ 60,00

Obs: o setor Cadeira Superior não estará à venda para esta partida.