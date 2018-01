Palmeiras reduz preço do ingresso para duelo decisivo Com a necessidade de vencer o Ipatinga por três gols de diferença para avançar na Copa do Brasil - ou pelo menos 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis -, a diretoria do Palmeiras adotou uma velha estratégia para atrair a torcida ao Palestra Itália: reduziu o preço dos ingressos pela metade. Ao invés de R$ 20, preço adotado no Campeonato Paulista, a arquibancada está custando R$ 10. A cadeira descoberta sai por R$ 15. O local do estádio onde ficam as cadeiras cobertas está interditado para reforma na marquise - por causa disso o jogo seria no Pacaembu, mas foi mantido para o Palestra a pedido do técnico Caio Júnior. ?Temos uma decisão contra o Ipatinga e precisamos muito da força do nosso torcedor. Faço um pedido especial para a torcida nos apoiar neste jogo, para que possamos fazer prevalecer o nosso mando, a nossa casa. O pensamento positivo é de que podemos nos classificar?, afirmou o treinador. O desconto vale apenas para os torcedores palmeirenses. O setor destinado ao torcedor do Ipatinga terá o preço normal. A venda dos ingressos começou na terça-feira e vai até a hora do jogo. A quantidade de ingressos vendidos na tarde desta quarta-feira não foi divulgada.