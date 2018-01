Palmeiras reforça ataque com Leandro O Palmeiras acertou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Leandro, que deixa o São Paulo após muitas críticas pelo mau desempenho no Campeonato Brasileiro. O jogador viaja para Pouso Alegre, onde a equipe realiza a pré-temporada, e já é esperado para as atividades físicas da sexta-feira. Embora não estejam definidas as bases do contrato, o jogador revelado pela Portuguesa e com passagem pela Fiorentina, irá assinar compromisso por apenas três meses com o clube paulista. O Santos manifestou interesse no atacante, mas o técnico Leão vetou. O reforço agradou ao técnico Jair Picerni. ?Ele é um bom jogador e goleador, marca muitos gols mas teve poucas chances no São Paulo?, disse. O elenco do Palmeiras fez um treino pela manhã no Colégio São José e volta a treinar nesta tarde, desta vez no estádio municipal da cidade mineira. Susto - O goleiro Marcos sofreu uma leve contusão no dedo mínimo da mão direita durante o treino, mas não preocupa o departamento médico. ?É só por um esparadrapo que resolve?, garantiu.