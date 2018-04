Palmeiras reforça política ?pés no chão? As aquisições do Palmeiras para o restante do Campeonato Brasileiro estão longe do que a torcida esperava. A menos que a sorte lhes seja favorável, André Rocha, Xavier e Alex Afonso dificilmente serão titulares a médio prazo. Pelo menos o clube é coerente ao se manter fiel à política ?pés no chão? do presidente Mustafá Contursi. ?É preciso agir de acordo com a nova realidade do futebol. Dessa forma, o Palmeiras tem conseguido bons resultados?, comentou o técnico Estevam Soares. Com salários em torno de R$ 7 mil, os novos contratados estão conscientes de que precisam trabalhar muito para buscar espaço na equipe. Fã de Roberto Carlos, Xavier afastou, de cara, qualquer comparação. ?Não gosto de ser comparado com ninguém, o melhor é trabalhar?, disse. ?Prefiro ser discreto e ter tranqüilidade para mostrar meu futebol?, contou Alex Afonso ? elogiado por Estevam nos primeiros treinamentos, apesar de estar há quatro meses sem atuar. As chances são remotas, mas se os novos contratados alcançarem o sucesso, o Palmeiras terá retorno garantido. ?Temos de apostar nas revelações. São promessas, que chegam bem recomendados?, disse o treinador. Após ser dispensado pelo Serra Negra, em janeiro, André Rocha quase abandonou a carreira. Treinou seis meses por conta própria e ganhou chance na Portuguesa Santista. Seis jogos bastaram para que fosse contratado pelo Palmeiras. ?Agradeço ao meu empresário, Luís Taveira, por ter me trazido para cá. Ele trabalhou bem?, comentou, sem constrangimento.