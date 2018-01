Palmeiras: reforço policial na eleição Preocupado com as sucessivas ameaças por parte de torcedores, o Conselho Deliberativo do Palmeiras agiu. Primeiro, foi ao 23º Distrito Policial de São Paulo, em Perdizes - com todas as cartas de ameaças aos conselheiros e ao presidente Mustafá Contursi anexadas - para prestar queixa. Foi feito um Boletim de Ocorrência e já pedido à Polícia Militar um reforço na segurança para segunda-feira, no Parque Antártica, onde ocorrerão as eleições presidenciais do clube. Nesta sexta-feira, Mustafá voltou a falar do tema. Contou, inclusive, que uma mensagem ameaçadora à sua filha foi deixada em sua secretária eletrônica. E disse que esse tipo de episódio o motivou para lançar sua candidatura à reeleição. O oposicionista Luiz Gonzaga Belluzzo convocou uma coletiva de imprensa, na qual aproveitou para enfatizar que seus partidários nada têm a ver com esses fatos revelados pelo presidente e pelos conselheiros. "Seria absurdo ele (Mustafá) relacionar esse tipo de coisa a mim", declarou. "Não faço esse tipo de ação, porque sei que o Mustafá é uma pessoa civilizada, como eu. E não poderia permitir que meus partidários fizessem isso." Belluzzo afirmou estar otimista para a eleição de segunda. Acredita que já tem em seu favor pelo menos 120 conselheiros - em sua opinião cerca de 250 vão votar. E, por isso, pode desbancar a situação. "Acho que minhas chances são tão boas quanto as dele." O economista Belluzzo disse que, se vencer, escolherá Gilberto Cipullo e Seraphim del Grande para comandarem o departamento de Futebol. Manifestação - A TUP, torcida uniformizada do Palmeiras, promove no domingo uma carreata em favor de Belluzzo, que vai sair de sua sede, na Praça Luís Carlos Mesquita, às 10 horas. "Esperamos uns 40 ou 50 carros", afirmou Luís Pagenotto, diretor-financeiro da TUP. Na segunda, os torcedores farão manifestação contra Mustafá à frente do Parque Antártica.