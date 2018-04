Palmeiras regulariza Robert para estreia no Paulistão

O centroavante Robert vai participar da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. O departamento jurídico do clube conseguiu regularizar a situação do jogador, que já teve a sua participação no jogo com o Mogi Mirim, sábado, no Palestra Itália, confirmada pelo técnico Muricy Ramalho.

Veja também:

Robert vai formar a dupla de ataque do Palmeiras com Diego Souza. No coletivo desta sexta-feira, Muricy escalou o time que vai começar jogando o Paulistão: Marcos; Figueroa, Danilo, Léo e Pablo Armero; Pierre, Márcio Araújo, Cleiton Xavier e William; Diego Souza e Robert.

Se contará com Robert, o Palmeiras terá dois desfalques nas rodadas iniciais do Paulistão. O zagueiro Maurício Ramos está com uma lesão no músculo adutor da coxa direita e vai ficar pelo menos dez dias afastado da equipe. Já o goleiro Bruno sofreu uma fratura no pé direito e vai desfalcar o Palmeiras por seis semanas.

RELACIONADOS PARA A PARTIDA:

Goleiros: Marcos e Deola

Laterais: Figueroa, Wendel, Pablo Armero e Eduardo Zagueiros: Danilo, Léo e Gualberto

Volantes: Pierre, Márcio Araújo, Souza e Anselmo

Meias: Cleiton Xavier, Diego Souza, Deyvid Sacconi, William e João Arthur

Atacantes: Robert e Daniel