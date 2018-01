Palmeiras reintegra antigo lateral O Palmeiras está atrás de contratações há um mês, mas ainda não trouxe ninguém. Desesperada, ainda mais depois das saídas do meia Alex e do lateral Felipe, a diretoria do clube resolveu reintegrar um ?antigo? atleta, o lateral-esquerdo Wagner, cujo passe estava emprestado para a Ponte Preta. O atacante Dodô, que não quer mais jogar no Santos, pode reforçar o time do técnico Celso Roth. Já a Pirelli, a nova patrocinadora palmeirense, ajudará a reformar as cabines de imprensa do estádio Palestra Itália.