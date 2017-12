Palmeiras reintegra jogadores Thiago Martins e Victor Luis

Dos mais de 15 jogadores que estavam emprestados a outros clubes no segundo semestre de 2015 e tinham contrato em vigor com o Palmeiras, apenas dois deles deverão fazer parte do elenco alviverde em 2016. O zagueiro Thiago Martins e o lateral-esquerdo Victor Luis foram reintegrados e começaram a temporada sob o comando do técnico Marcelo Oliveira.

Thiago Martins tem apenas 20 anos e foi titular do Paysandu na campanha dos paraenses na Série B do ano passado. No Palmeiras, fez só uma partida, em 2013. Ele chega para compor o elenco que também tem Edu Dracena, Leandro Almeida, Nathan, Roger Carvalho e Vitor Hugo para o miolo de zaga. Dracena e Roger foram contratados para os lugares de Victor Ramos e Jackson, que deixaram o clube.

Já Victor Luis deverá ser o segundo reserva da lateral-esquerda, uma vez que o clube conta com Egídio e Zé Roberto para a posição. Na direita, Marcelo Oliveira conta com Lucas, João Pedro e o jovem Taylor, cria das categorias de base.

Outro jogador que estava emprestado e será aproveitado é o atacante Luan, mas o caso dele é diferente, uma vez que o jogador assinou novo contrato para ficar no Palmeiras depois de passar quase dois anos fora do Palestra Itália, emprestado.

No total, o elenco do Palmeiras tem 34 jogadores, seis a mais do que máximo permitido de inscrições no Campeonato Paulista. O clube ainda não conta com o atacante Rafael Marques, que pode ser o 35.º atleta do grupo. Comparando com o ano passado, não é tanto. Na pré-temporada, o elenco do Palmeiras chegou a ter mais de 40 atletas.

CONFIRA O ELENCO DO PALMEIRAS:

GOLEIROS - Fernando Prass, Jailson, Vinicius Silvestre e Vagner (reforço);

ZAGUEIROS - Edu Dracena (reforço), Leandro Almeida, Nathan, Roger Carvalho (reforço), Thiago Martins (volta) e Vitor Hugo;

LATERAIS - Egídio, João Pedro, Lucas, Taylor, Victor Luis (volta) e Zé Roberto;

VOLANTES - Arouca, Gabriel, Matheus Sales, Rodrigo (reforço) e Thiago Santos;

MEIAS - Allione, Cleiton Xavier, Fellype Gabriel, Moisés (reforço), Robinho e Régis (reforço);

ATACANTES - Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Erik (reforço), Gabriel Jesus, Barrios, Luan e Mouche;