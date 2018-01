Palmeiras renova com Allione antes de concluir empréstimo ao Bahia

O Palmeiras concluiu nesta quarta-feira duas operações com o meia Allione. O clube estendeu por mais um ano o vínculo do argentino, agora válido até julho de 2020, e concluiu a operação de empréstimo ao Bahia. O jogador volta à equipe para atuar por mais uma temporada, após boa passagem de 2017.

Allione viajou para Salvador nos últimos dias e não foi treinar no Palmeiras. O Bahia passou as últimas semanas em contato com o time paulista para conseguir a liberação do jogador, que na última temporada entrou em campo pelo time 41 vezes e marcou três gols. O argentino deve chegar para ser titular novamente da equipe.

O meia ficou sem espaço no Palmeiras depois da chegada de Gustavo Scarpa. A contratação do jogador do Fluminense levou o técnico Roger Machado a cortar o argentino da relação de inscritos no Campeonato Paulista. A escolha levou a diretoria e o próprio jogador a aceitarem a ideia de retornar ao Bahia, para ter mais chances de atuar regularmente nesta temporada.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, o meia Allione chegou ao Palmeiras em 2014, a pedido do então técnico argentino Ricardo Gareca. O jogador disputou 73 jogos e sete gols pela equipe. Antes de ser cortado da lista do Estadual, a diretoria palmeirense havia recusado propostas pelo meia porque o atual treinador havia sinalizado a vontade de contar com ele no time.