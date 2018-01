Palmeiras renova com Lúcio por 3 anos Depois dos apelos do técnico Jair Picerni e de todo elenco, a diretoria do Palmeiras voltou a negociar com o lateral-esquerdo Lúcio e acertou a renovação do seu contrato. Nesta segunda-feira, ele já assinou o novo compromisso de 3 anos e seguiu para Águas de Lindóia, onde o grupo faz a pré-temporada.