Palmeiras renova com zagueiro Vitor Hugo por cinco temporadas

O Palmeiras acertou nesta terça-feira a renovação de contrato do zagueiro Vitor Hugo. O clube vai comprar 50% dos direitos econômicos do jogador por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) do Tombense, de Minas Gerais. O novo acordo é válido por cinco temporadas.

Dirigentes do Palmeiras e o empresário do jogador, Lucas Lages, já vinham tratando do assunto nas últimas semanas, e não grande grandes dificuldades para o acerto.

Depois de se destacar pelo América-MG na Série B Campeonato Brasileiro do ano passado, foi emprestado até dezembro pelo Tombense. Em poucas partidas, o zagueiro se tornou titular, primeiro com Oswaldo de Oliveira e agora com Marcelo Oliveira. Em 2015, já fez 38 partidas e marcou cinco gols. Para a partida desta quarta-feira, contra o Goiás, em Goiânia, o zagueiro está relacionado e deverá ser titular.

Vitor Hugo estava no grupo de dez jogadores com contrato a vencer em dezembro. Fernando Prass, Aranha, João Paulo, Jackson, Victor Ramos, Andrei Girotto, Zé Roberto, Kelvin e Rafael Marques ainda não definiram sua situação.