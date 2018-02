Palmeiras renova contrato com o lateral Victor Luís até 2021

O Palmeiras renovou nesta quinta-feira o contrato do lateral-esquerdo Victor Luís. O jogador tinha vínculo até o fim de 2019, porém assinou novo acordo até dezembro de 2021. O registro já foi, inclusive, publicado na edição do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

+ Roger Machado testa Michel Bastos entre os titulares

+ Palmeiras adquire novo software para análise

Victor Luís foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, tem 24 anos, e neste ano ganhou sequência como titular após a lesão do recém-contratado Diogo Barbosa. Victor passou as três últimas temporadas emprestado e voltou ao clube para resolver o problema em uma posição que perdeu na virada de ano Egídio, negociado ao Cruzeiro, e Zé Roberto, aposentado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lateral tem 49 partidas pelo clube e dois gols marcados. Neste ano ele foi titular em quatro das cinco partidas do time do técnico Roger Machado. Além do Palmeiras, o jogador atuou emprestado em 2015 ao Ceará e nas duas temporadas seguintes ao Botafogo. Fora Victor, a diretoria também renovou recentemente os contratos do zagueiro Thiago Martins e do atacante Keno.