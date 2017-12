Palmeiras renova por 1 mês com Arce O Palmeiras renovou o contrato do lateral-direito paraguaio Arce até o dia 10 de agosto, para que ele possa participar da Copa dos Campeões, que começa na próxima quarta-feira. Além desse reforço, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com o também lateral-direito Leonardo, contratado junto ao Vasco e que será apresentado neste sábado. A apresentação oficial de Leonardo acontece no Palestra Itália, logo depois do amistoso que o Palmeiras fará com o Botafogo-SP, às 10 horas. Será o último teste do time antes de estrear na Copa dos Campeões, quarta-feira, diante do Bahia.