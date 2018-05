Palmeiras repete oração da vitória na volta aos treinos para jogo decisivo

A cena emocionante para os torcedores do Palmeiras após a vitória sobre o Botafogo no gramado do estádio Allianz Parque - a roda de jogadores de braços dados no meio do campo fazendo uma oração de agradecimento - foi repetida no treino desta terça-feira, quando os jogadores voltaram aos treinamentos na Academia de Futebol.

"Fizemos uma oração para abençoar mais uma semana que estamos começando, para abençoar nossa caminhada, nosso dia a dia. O elenco é espetacular. Uma conversa por pés no chão, time focado, para quando chegar a hora estarmos preparados", explicou o zagueiro Thiago Martins em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A cena já havia sido realizada após as vitórias contra Internacional e Botafogo, nos últimos dois jogos em casa, diante dos torcedores na arena. Nesta terça-feira, os atletas não se ajoelharam. Reservas e titulares conversaram e rezaram por aproximadamente cerca de 10 minutos.

Apenas os reservas fizeram treinamento no gramado. Uma das novidades foi a presença do goleiro Fernando Prass, que iniciou uma fase nova do período de recuperação para voltar aos gramados. Com luvas, ele treinou normalmente com os outros goleiros palmeirenses. Seu retorno deverá ser apenas no ano que vem.

Depois da oração, os titulares iniciaram trabalhos de musculação na academia. O zagueiro colombiano Mina, substituído aos 11 minutos do primeiro tempo da partida do último domingo, esteve com os titulares, mas iniciou tratamento para o problema muscular na coxa esquerda. Sua presença diante da Chapecoense ainda não está confirmada.