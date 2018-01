Palmeiras repete time pela 3ª vez seguida As vitórias sobre Santa Cruz (3 a 1) e Brasiliense (3 a 2) conduziram o Palmeiras à liderança de seu grupo na segunda fase da Série B, com seis pontos, três a mais que Sport e o próprio Brasiliense. Mas não iludiram os jogadores palmeirenses, que encaram o jogo deste sábado contra o Sport, às 21h40, no Recife, como o mais difícil da competição até o momento. Com discursos variados, todos deixaram claro que enfrentar a técnica do time pernambucano e os gritos de um estádio lotado será um teste de fogo. Por outro lado, o técnico Jair Picerni poderá escalar a mesma equipe pela terceira vez consecutiva. "Será a partida mais difícil do campeonato. Principalmente porque se perdermos, seremos alcançados pelo Sport. Podemos terminar este fim de semana até na terceira colocação do grupo. E sermos obrigados a correr atrás de uma das vagas para o quadrangular sob pressão bem maior", afirmou Marcos. Para o goleiro, o time estará condenado se alterar a maneira de atuar. "O importante é saber jogar com inteligência. Recuar para esperar o adversário será fatal. Claro que o Sport virá para cima tentando o gol, mas nem por isso nosso comportamento deve ser defensivo na Ilha do Retiro. Respeitar o adversário é prudente, mas temê-lo está fora de cogitação. Vamos ter paciência, mas jamais confundir essa palavra com preguiça", orientou. O técnico Jair Picerni reiterou que, apesar da liderança da chave, em nenhum momento pensou em armar um esquema tático voltado para o empate. De toda forma, acrescentou: "Sei o quanto é difícil jogar na Ilha do Retiro. Mas é claro que, dependendo das circunstâncias da partida, um ponto não será nada mau." Segundo o treinador, não existem meios de se comparar a partida que as duas equipes realizaram na fase de classificação no Parque Antártica, que terminou empatada por 2 a 2, com a deste sábado. "Estamos em outro momento do campeonato e a pressão sobre os elencos aumentou muito. Agora é mata-mata e marcar pontos contra um adversário forte como o Sport é essencial. Mas me sinto mais seguro por poder repetir a escalação. Conto com todos os jogadores, com exceção do Pedrinho", explicou Picerni.