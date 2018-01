Palmeiras rescinde contrato de Dodô O atacante Dodô rescindiu contrato com o Palmeiras nesta quarta-feira. A sua passagem pelo clube não foi boa. Chegou no meio de 2002 e fez só 3 gols no Campeonato Brasileiro. Neste ano, irritou-se com a reserva e abandonou o time. Não aparecia para treinar havia duas semanas.