Palmeiras reserva perde do São Caetano em jogo-treino

SÃO PAULO - Pentacampeão mundial com a seleção brasileira, Lúcio não teve uma boa estreia pelo Palmeiras. Nesta terça-feira, ele jogou pelos reservas do clube num jogo-treino contra o São Caetano, na Academia de Futebol, e a vitória foi da equipe do ABC, por 3 a 1. O lateral-direito Wendel marcou o único gol alviverde.

Com os titulares focados na partida desta quinta, contra o Comercial, em Ribeirão Preto, Gilson Kleina escalou apenas reservas para pegar o São Caetano. O time que começou a atividade tinha três estrangeiros e a seguinte formação: Bruno; Wendel, Lúcio, Victorino e William Matheus; Eguren, França e Mendieta; Leandro, Rodolfo e Vinicius. Valdivia, que não viajará para o interior, treinou à parte com os titulares.

Na segunda etapa, o treinador tirou Lúcio e observou Wellington. Victorino também saiu, para a entrada de Victor Luis. Patrick substituiu Vinicius, enquanto Marquinhos Gabriel, contratado junto ao Bahia, ocupou o lugar de Rodolfo. Este depois voltou no lugar de França.

Apenas Wendel, William Matheus, Mendieta e Leandro atuaram todo o tempo. O lateral abriu o placar no primeiro tempo, mas o São Caetano empatou de pênalti. Na segunda etapa veio a virada, com Danilo, Giancarlo e Vágner Carioca marcando para o time do ABC, que este ano joga a Série A2 do Paulistão.