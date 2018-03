Palmeiras: ressaca, auto-crítica e recados Um dia depois de ser desclassificado do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve uma tarde de ressaca como há muito não se via. O treino começou cerca de 1h15 após o horário previsto. O técnico Jair Picerni gastou esse tempo em uma longa conversa com os jogadores. No fim, Lúcio e Vágner Love se recusaram a dar entrevistas e coube a Magrão, Marcos e Correia expressar o espírito do grupo depois de o time ter ficado de fora da final do Paulista. Nas entrelinhas, auto-críticas e recados que ficaram no ar, sem endereço certo. ?Foi um treino meio frustrante. Não era a segunda-feira que imaginávamos para nós?, disse o volante Magrão para quem o Palmeiras perdeu ?para ele mesmo?. Na visão do volante, o destino do Palmeiras foi definido no primeiro jogo contra o Paulista, no Palestra Itália, que terminou em empate após uma tarde de muitos gols perdidos, mas a semana tumultuada que antecedeu a segunda partida foi algo a lamentar. ?Vocês sabem o que foi, não preciso ficar falando?, disse Magrão, deixando nas entrelinhas as polêmicas criadas pela vida noturna de Vágner Love e outros atletas do time. ?Dentro do grupo não influenciou, a amizade continua, mas demos motivos para falarem da gente.? Para Magrão, o time precisa recuperar o espírito da Série B ? de ?defender como time pequeno e jogar como time grande? ? se quiser continuar a ser bem-sucedido. ?O Palmeiras é forte no conjunto. Nenhum jogador desequilibra a partida e as coisas saem quando todo mundo dá a mão?, lembra o volante. Para ele, é fundamental que todos os jogadores tenham em mente que em um grande time, títulos são necessários. ?Se achar que ganhar a Série B e chegar na semifinal do Paulista é suficiente é melhor pegar o bonezinho e ir embora?, disse. Segundo ele, sem títulos, as substituições no elenco serão inevitáveis. ?Está todo mundo magoado, triste e chateado. Mas futebol é assim: a gente tem de esquecer porque tem jogo de novo na quarta-feira e se ficar de cabeça baixa vai ser pior?, disse o goleiro Marcos, fazendo referência à partida contra o São Gabriel. Assim como Magrão, o jogador também garantiu que as polêmicas da semana não influenciaram no resultado. ?Mas notícia ruim nunca é bom?, disse o jogador para quem a tranqüilidade que reinava há muito tempo no Palmeiras foi quebrada. Demissão ? A diretoria do Palmeiras, que já não tinha se manifestado na semana passada quanto à polêmica sobre Vágner Love, também não se pronunciou sobre a decisão de demitir o médico Maurício Bezerra no domingo. O profissional disse não saber o porquê da decisão, que supostamente teria vindo diretamente do presidente Mustafá Contursi.