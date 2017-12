Palmeiras ressuscita Diego Souza O meia Diego Souza desembarca sexta-feira para se unir ao elenco do Palmeiras. O diretor de Futebol, Salvador Hugo Palaia, acertou nesta segunda-feira à tarde a liberação do jogador junto ao Vissel Kobe, do Japão, equipe na qual o atleta estava por empréstimo. Diego Souza, que deixou o Palmeiras há três meses, após problemas com o ex-técnico Estevam Soares, goza de prestígio junto a Emerson Leão. O atual treinador do Palmeiras tentou levar o jogador quando estava no rival São Paulo. ?Ele será muito bem recebido por todos nós e pela torcida?, afirmou Palaia. O dirigente disse que o elenco palmeirense está fechado para o Campeonato Brasileiro. Apenas jogadores dos juniores poderão se unir ao profissionais. ?Novidades apenas no fim do ano?, disse Palaia, que enumerou Paulo Baier (Goiás), Marcão (Atlético-PR), Rivaldo (Olympiakos) e o ex-corintiano Gil (Tokyo Verdy) como possíveis reforços para 2006. ?O Palmeiras tem dinheiro em caixa e vamos trazer um jogador de seleção brasileira.? MARCOS - Palaia também revelou que vai se reunir nesta terça-feira com o goleiro Marcos para analisar uma proposta oficial. ?Se depender de mim, o Marcos não vai sair do Palmeiras. Mas vamos nos reunir e discutir com calma.? O diretor de Futebol não acredita que possa existir uma ?ponte? para que Marcos possa ir para o Corinthians no próximo ano. Mas se isso acontecer, também não incomoda Palaia. ?Não acho que isso possa acontecer, mas o futebol atual está muito profissional. Só digo uma coisa, jogador que eu apresento não beija a camisa do Palmeiras. Tem muito jogador, que de tanto beijar camisa está até com a língua grossa.? O futuro de Marcos pode ser o Porto, de Portugal. Um empresário israelense já teria oferecido US$ 3 milhões. O presidente Affonso Della Monica aceita iniciar discussão se o valor atingir US$ 5 milhões. Marcos, que está desde sábado em Oriente, sua cidade natal com seus parentes, tem contrato até 31 de julho de 2007. Os jogadores retornam nesta terça-feira pela manhã aos treinamentos, após dois dias de folga. Emerson Leão pretende orientar dois treinos coletivos quando irá observar Marcos e o meia Pedrinho. Os dois podem ser as novidades para o jogo de domingo, em Volta Redonda, contra o Fluminense. O goleiro pode recuperar a posição de titular, enquanto o meia deve compor o banco de reservas. O volante Marcinho Guerreiro, que cumpriu suspensão na vitória de sábado contra o Internacional, por 3 a 2, deve voltar ao time. Ele vai ficar com a vaga de Reinaldo, que foi expulso, e formará a dupla de volantes com Roger.