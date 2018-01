Palmeiras retorna amanhã das férias O Palmeiras retorna neste sábado das férias. Mas o elenco do técnico Jair Picerni estará mais enfraquecido em relação a 2003. Além do atacante André, que foi dispensado, o time perdeu o lateral-esquerdo Lúcio, que não acertou a renovação de contrato, o atacante Thiago Gentil, que foi para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, e o zagueiro Dênis, que assinou com a Portuguesa. O único reforço anunciado até o momento foi o zagueiro Nen, que estava no Gama. A comissão técnica palmeirense, no entanto, demonstra não estar muito preocupada. "Contrataremos de acordo com a necessidade. O importante foi manter a base do ano passado", explicou o auxiliar de Picerni, Fred Smânia.