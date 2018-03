Palmeiras retorna aos treinos com reforços e caixa de areia

Depois de dois dias de folga pela conquista do Campeonato Paulista, os jogadores do Palmeiras retornaram aos trabalhos nesta quarta-feira. E eles encontraram novidades no CCT da Barra Funda. A primeira delas foi a companhia do lateral-direito Fabinho Capixaba e do volante Sandro Dias. Os dois jogadores foram contratados ao final do Paulistão e serão apresentados oficialmente nesta quinta. Eles defendiam o Mirassol. Outros dois atletas já assinaram com o clube: o volante Jumar e o lateral Jeferson - ainda não há previsão para a apresentação desses jogadores. A outra novidade no treinamento foi a estréia da caixa de areia, construída para auxiliar na preparação física dos jogadores. O treino desta quarta-feira foi todo focado na recuperação dos atletas, que domingo estréiam contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. LEANDRO O lateral-esquerdo Leandro disse nesta quarta-feira que pretende continuar no Palmeiras. Com contrato até o final de junho, o atleta espera a renovação. "Estou ansioso para acertar minha situação. Quero ficar aqui para o Brasileirão." KEIRRISON O grande desejo da diretoria para o Brasileirão é contar com o atacante Keirrison. Os dirigentes tentam acertar com o Coritiba a contratação do atleta - ele seria comprado pela parceira Traffic. A expectativa é que a negociação seja concluída até o final da semana.