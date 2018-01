Palmeiras revê torcida após queda O Palmeiras-2003 será apresentado neste domingo, às 17 horas, à torcida, que está tão desconfiada como no ano passado. Sem estrelas e com contratações modestas, o time estréia no Campeonato Paulista contra o Mogi Mirim, no Palestra Itália, com a obrigação de vitória. O confronto marca o reencontro da equipe com seus torcedores depois do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Os jogadores pedem o apoio dos palmeirenses, mas sabem que protestos poderão ocorrer. O grupo e o técnico Jair Picerni, no entanto, deverão ser poupados, mas o presidente Mustafá Contursi dificilmente escapará das manifestações. Principalmente depois de ter trazido Carlos Castro, Dênis, Everaldo e companhia, quando todos esperavam alguns atletas de ponta para ajudar a resgatar o prestígio da equipe. "No futebol, é preciso tempo para o time entrosar, mas, na atual situação do Palmeiras, não podemos pedir tempo", disse o volante Magrão, consciente da pressão que o elenco vai sofrer. O meia Zinho, capitão da equipe, disse que, se pudesse escolher um título na temporada, optaria pelo Brasileiro da Série B. "Seria um título inédito." Acredita, no entanto, que um bom início de ano será decisivo para que os jogadores recuperem a confiança e entrem com moral no Campeonato Nacional. "As pessoas estão menosprezando o Palmeiras e nós vamos tirar força daí." Depois de mais de três semanas de trabalho, Picerni começa a impor sua linha de trabalho. Já ganhou o respeito do elenco e, com a promessa de futebol ofensivo, espera, também, conquistar o torcedor. O palmeirense verá, hoje, dois laterais avançando bastante para o ataque e volantes que não se restringem à marcação. Por outro lado, a equipe deverá oferecer o contra-ataque ao Mogi. "Vamos começar jogando no 4-4-2, mas o time está sujeito a alterações, o importante é manter uma boa seqüência de jogos", declarou o treinador. A comissão técnica aposta, e muito, no talento do meia Pedrinho, que espera, enfim, ter uma boa seqüência de jogos. Após ter sofrido cirurgia no joelho esquerdo, no fim de 2001, o atleta quase não entrou em campo. E abalou-se emocionalmente. Sob recomendação do psiquiatra Antônio Hélio Guerra, passou a tomar antidepressivos e, hoje, está recuperado. Picerni já avisou que o meia terá total liberdade para armar as jogadas e arriscar chutes a gol, sem a preocupação de marcar. Além do retorno de Magrão e Claudecir, que estavam no São Caetano, o Palmeiras terá algumas caras novas. Na defesa, o zagueiro Índio e o lateral-esquerdo Everaldo estréiam em jogos oficiais. Adãozinho deve ficar no banco. E o jovem Pedro, de 21 anos, vai ganhar uma chance na lateral-direita. No gol, a boa surpresa deve ser a presença de Marcos, que esnobou a possibilidade de jogar no poderoso Arsenal, da Inglaterra. É certo que ficará no Brasil pelo menos até o meio do ano. O atleta participou dos últimos dois treinos e se pôs à disposição de Picerni para enfrentar o Mogi, embora ainda não esteja na melhor forma física. Caso seja vetado, Fernando, que estava no Palmeiras B em 2002, será o goleiro.