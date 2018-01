Palmeiras: risco de perder Vágner e Diego A partir de novembro, o torcedor do Palmeiras começa a se preocupar com o Campeonato Mundial Sub-20. A competição parece não ter relação com a luta do clube para voltar à Primeira Divisão em 2004, a não ser pelo fato de que o atacante Vágner e o meia Diego Souza podem ser convocados para defender o Brasil entre os dias 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes, ou seja, durante a fase final da Série B do Brasileiro. O assunto voltou à tona com as declarações do coordenador de Seleções, Branco, de que a base do grupo virá das equipes que disputaram o Campeonato Sul-Americano e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos. O técnico Marcos Paquetá fará a convocação no dia 4, com apresentação no dia 10. Por enquanto, o assunto tem sido levado em banho-maria. O diretor de futebol do Palmeiras, Mário Giannini, considera um atrevimento fazer solicitação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sem que o nome de um jogador seja confirmado. ?Tomaremos providências a partir de uma confirmação.? Jair Picerni considera importante para um jogador ser convocado, mas ressalta que seria ruim para o time perder dois titulares no fim da Série B e pede ajuda da diretoria palmeirense. A diretoria da CBF vai aguardar mais alguns dias. Um diretor da entidade deixou claro nesta sexta-feira que a Série B poderá até ter chegado ao fim na data da viagem da delegação, 20 de novembro. ?Então, supostamente, tudo estaria solucionado. Mas ainda é cedo para afirmar alguma coisa?, disse. Como a CBF trata esses assuntos como questão política, quem vai dar a palavra final será o presidente Ricardo Teixeira. Em conversa com auxiliares, Paquetá manifestou a vontade de não abrir mão dos dois atletas do Palmeiras.