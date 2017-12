Palmeiras sabe como parar o Inter O Palmeiras está pronto para neutralizar uma possível pressão do Internacional nos primeiros quinze minutos do jogo de domingo, no Beira-Rio. Para isso, o técnico Emerson Leão fará uma marcação individual nos três principais jogadores da equipe gaúcha. Se o treinador mantiver o mesmo time que treinou hoje pela manhã, Marcinho Guerreiro vai colar no perigoso Rafael Sobis, Alceu terá a incumbência de parar Márcio Mossoró e Daniel subirá em todas as bolas alçadas na direção de Fernandão. ?Com o Inter não dá para bobear. Se bobear, é gol?, disse o volante Marcinho Guerreiro, que volta ao time após cumprir suspensão na goleada sobre a Ponte Preta, em Campinas, por 6 a 2, no domingo passado. Desempenhar a função de ?carrapato? sobre o melhor jogador do time adversário não é novidade para o volante de 25 anos. ?Já marquei Robinho, Felipe e consegui ter uma boa atuação.? Marcinho Guerreiro revelou que Leão não quer um Palmeiras recuado, esperando o Inter. ?Nosso time tem característica ofensiva e domingo não será diferente.? Marcinho, o atacante, completou. ?Todos terão a função de marcar quando não tivermos a posse de bola?, disse. ?Mas com a bola no pé, a determinação é para buscar o ataque com tudo. Pressionar o Inter.? A formação adotada por Leão mostra que o Palmeiras vai buscar manter o estilo agressivo apresentado contra a Ponte. Com Cristian suspenso e Gioino ainda se recuperando de contusão, o treinador optou por escalar Warley e Washington no ataque, com apoio de Juninho e Marcinho. ?O clima será de guerra. Não podemos esperar o Inter vir ao ataque.?