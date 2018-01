Palmeiras sabe que é hora de deslanchar O meia Pedrinho tem um motivo especial para querer a vitória neste domingo, contra o Fortaleza, no Palestra Itália. Ele acredita que chegou o momento de começar a encostar no pelotão da frente da classificação do Campeonato Brasileiro. "Com o fim da Copa Libertadores, começarão os jogos nas quartas-feiras. É o momento para tirarmos a diferença do líder, que tem 10 pontos a mais do que nós. Em uma semana, estarão nove pontos em disputa", explicou Pedrinho, ressaltando que, apesar da 15ª posição do Palmeiras, continua pensando em brigar pela liderança. Para o técnico Paulo Bonamigo, esse será o momento em que serão definidos os times que ficarão na zona de rebaixamento e os que brigarão pelo título. "Você pode ter a certeza de que o time que se encaixar agora entrará com força no segundo turno e na briga pelo título", avisou.