Palmeiras satisfeito, mas teve briga Dois assuntos marcaram as entrevistas do Palmeiras após a vitória do Palmeiras de 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo à tarde em Caxias do Sul. O primeiro foi uma confusão ocorrida quando as equipes deixavam o gramado, no túnel de acesso ao vestiário. Alceu, do time palmeirense, e Bruno Lança, do Juventude, discutiram e trocaram alguns socos envolvendo mais alguns jogadores na seqüência. Já o outro destaque foi a manutenção da invencibilidade do técnico Emerson Leão no Palmeiras, que chegou a seis jogos. O atacante Warley destacou que a vitória foi importante depois de três empates e que agora o Palmeiras deve trabalhar para manter um bom momento. Em relação a confusão ele declarou que "participei no final para ajudar a separar. Ainda bem que não aconteceu nada de grave". Para o atacante Gioino, o técnico ?Leão deu muita força ao time por isso estamos conseguindo bons resultados.? O meia Juninho lamentou a perda de produção no segundo tempo que dificultou muito a partida. "Se o Palmeiras mantivesse a mesma linha do primeiro tempo, no segundo a vitória não seria assim tão sofrida. Nosso time ficou muito acuado e quase não conseguia sair para os contra ataques." Já o atacante Washington, autor do gol da vitória disse que aquela foi a sua segunda tentativa. "Na primeira o Doni fez uma boa defesa, foi muito feliz. Na segunda eu consegui marcar. Esse gol foi importante porque dá tranqüilidade para enfrentar a Ponte Preta." Já o técnico Emerson Leão reafirmou a boa campanha da equipe. "Contrariando muitos prognósticos, não estamos perdendo. Os jogadores entenderam que não são só 11 que jogam." Ele considerou a vitória justa, afirmando embora o Juventude tenha sido mais agressivo no segundo tempo, também correu riscos nos contra ataques. Em relação ao tumulto dos atletas, Leão disse: ?Não vi, não posso falar. Mas parece que está se tornando rotina aqui, infelizmente.?