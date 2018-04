Palmeiras se arma de jogadores medianos A torcida cobra reforços de qualidade, mas a diretoria vai superlotando o elenco com jogadores medianos. Nesta quinta-feira, foi a vez de o atacante Alex Afonso, que teve uma passagem discretíssima pela Portuguesa, fazer seu primeiro treino no Palmeiras. Nas próximas horas, o desconhecido lateral-esquerdo Xavier, do Santa Cruz, também deve ser contratado. Os dois se juntam a um grupo de 36 atletas. Um grupo repleto de jogadores de qualidade questionável, como os laterais Adalto e Rovílson; de outros que vivem lutando contra lesões, como Adãozinho e Claudecir; e de mais uma meia dúzia de jovens que espera, à sombra, por um lugar ao sol, como Francis e Júlio César. É tanta gente reunida num só elenco que Estevam Soares costuma usar dois campos de treinamento ao mesmo tempo. ?Sei que tem muita gente na minha frente, mas vou me esforçar para ganhar uma chance e poder ficar no clube?, disse Alex, que assinou um contrato com duração até janeiro e possibilidade de renovação imediata por três anos. Alex está há quatro meses sem jogar, desde que se desligou do Alverca, de Portugal. Lá, atuou por duas temporadas. ?Fiz 12 gols no primeiro ano e seis no segundo.? O jogador teve uma lesão grave no joelho direito quando atuava pela Lusa, em 2002, mas afirma que não sente mais o problema. ?Dos 34 jogos do Alverca no ano passado, atuei em 33?, diz Alex, de 23 anos, um a menos que Xavier. O lateral está sendo liberado pelo Santa Cruz por um valor não divulgado (especula-se algo em torno de R$ 500 mil) e a promessa dos diretores do Palmeiras de que, em caso de uma nova venda, o clube de Recife fica com 50% do valor. Até terça-feira, data limite para inscrições no Campeonato Brasileiro, deve se apresentado um lateral-direito. Bruno, do Marília, é o mais cotado. Enquanto desconhecidos são contratados, um jogador que chegou com status de titular segue em má fase: Renaldo. Mesmo com a lesão de Thiago Gentil, deverá ficar no banco contra o Santos. Em oito jogos, não fez nenhum gol. Só deixou sua marca no treino desta quinta-feira: ao subir para disputar uma bola com Leonardo, acertou com o cotovelo o rosto do zagueiro, quebrando-lhe o nariz.