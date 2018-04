Palmeiras se blinda após final e evita falar sobre final perdida

O Palmeiras decidiu fechar treinos e evitar entrevistas pelo menos até o jogo contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. O clube só vai realizar atividades fechadas antes da partida, para procurar se concentrar no confronto e tentar esquecer a derrota na final do Campeonato Paulista para o Corinthians, no domingo.

A derrota na final foi assunto vetado na volta aos treinos. A diretoria preferiu não conversar com os jogadores nesta segunda sobre o clássico. A postura foi de tentar esquecer o resultado e apostar em uma vitória sobre o Boca Juniors para conseguir superar a decepção com a perda do título. Somente nos próximos dias a comissão técnica pretende retomar as análises sobre o jogo de domingo, assim que a decepção estiver menor.

Nas próximas semanas o time pode ter novidades em campo. Como no fim de semana começa o Campeonato Brasileiro, competição que permite a inscrição de mais jogadores, Roger Machado deve passar a realizar mais testes na equipe titular. O adversário na estreia será o Botafogo, na segunda-feira, no Rio.

Na tarde desta terça-feira o treinador vai definir escalação para o confronto com o Boca Juniors. A principal mudança na equipe deve ser o retorno do volante Felipe Melo, que cumpriu suspensão no domingo. A diretoria já vendeu 31 mil ingressos para a partida contra o time argentino.

O Boca Juniors vem para São Paulo nesta terça-feira. A equipe não vai fazer treinos na capital paulista e vem de derrota por 2 a 1 em casa, contra o Defensa y Justicia, no último sábado.