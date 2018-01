Palmeiras se classifica com goleada e Grêmio só empata na Copa São Paulo

O Palmeiras fechou a rodada de sexta-feira da Copa São Paulo de Futebol Junior com uma grande vitória, garantindo classificação antecipada para a segunda fase. No estádio Joaquinzão, em Taubaté, a equipe não teve dificuldades para bater o Moto Club por 5 a 0 pela segunda rodada do Grupo 27.

Fernando abriu o placar no primeiro tempo, mas foi na etapa final que o Palmeiras transformou a vitória em goleada com mais um gol de Fernando, e outros de José Aldo, Johnny e Alanzinho.

Como o Taubaté bateu o Luverdense por 3 a 0 na partida preliminar e também chegou a seis pontos, os dois líderes do grupo, com seis pontos e já classificados, jogam pela primeira colocação na última rodada, na próxima segunda-feira.

O Palmeiras, com saldo de oito gols, fica em primeiro em caso de empate, já que o saldo do Taubaté é de seis. Luverdense e Moto Clube, com duas derrotas, se enfrentam na partida preliminar da próxima segunda-feira, mas já não têm mais chances de classificação.

GRÊMIO SÓ EMPATA

O Grêmio deixou escapar nesta sexta-feira a oportunidade de se classificar de forma antecipada para a próxima fase. Jogando no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, o time ficou apenas no 1 a 1 com o Trindade-GO pela segunda rodada do Grupo 30. O resultado manteve a disputa em aberto pelas duas primeiras posições.

Favorito, o Grêmio até tentou articular as jogadas, mas encontrou um Trindade muito bem postado em campo e com mentalidade ofensiva, aproveitando os espaços deixados pelos volantes gaúchos. Em uma cobrança de escanteio aos 26 minutos do segundo tempo, o centroavante Sassá abriu o placar para os goianos. Depois de muita insistência, Tetê empatou aos 39 minutos.

O Grêmio continua na liderança do Grupo 30, com quatro pontos, à frente do Bragantino, que tem três, Trindade com dois e União Mogi-SP com um. Na segunda-feira, pela terceira rodada, o Grêmio enfrenta o União Mogi às 18 horas. Já Bragantino e Trindade duelarão às 16 horas.

Confira os resultados desta sexta-feira pela Copa São Paulo:

Novorizontino 2 x 0 América-RN

Aliança-CE 0 x 3 Santos

Água Santa 3 x 0 Juventus-SP

Espírito Santo 1 x 1 Vasco

Taubaté 3 x 0 Luverdense

Moto Club 0 x 5 Palmeiras

União Mogi 1 x 2 Bragantino

Trindade-GO 1 x 1 Grêmio

Portuguesa 2 x 0 Remo

Teixeira de Freitas-BA 0 x 1 América-MG