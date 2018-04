Palmeiras se concentra em Atibaia antes do clássico com São Paulo

SÃO PAULO - Dono da melhor campanha do Paulistão - é o único ainda com 100% de aproveitamento após quatro rodadas -, o Palmeiras tem um grande desafio pela frente: o clássico contra o São Paulo, domingo, no Pacaembu. Consciente da importância do jogo para manter o bom momento palmeirense, o técnico Gilson Kleina levou o elenco para um curto período de preparação e concentração em Atibaia, no interior paulista.

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Penapolense, na noite de quinta-feira, no Pacaembu, a delegação já seguiu para a concentração no interior paulista, onde ficará até o clássico. "Os dois dias em Atibaia serão uma extensão da pré-temporada, que foi muito curta. Precisamos disso. Além disso, é um grupo que está se conhecendo e, por isso, é importante estar junto. Não é uma receita de sucesso, mas é um caminho bem planejado para que possamos render bastante no domingo", explicou Gilson Kleina.

Pensando no clássico com o São Paulo, o treinador já poupou o meia chileno Valdivia diante do Penapolense, quando ele foi substituído no intervalo da partida. Assim, a tendência é que o técnico repita no domingo a escalação que utilizou na vitória de quinta-feira, que manteve o Palmeiras na liderança do Grupo D do Paulistão - tem cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado Mogi Mirim.

Até mesmo o garoto Wellington, que veio da base e entrou no time para substituir o capitão Henrique, negociado com o Napoli, deve ser mantido para o clássico. Gilson Kleina elogiou a atuação dele diante do Penapolense. "É um jogador que a gente apostou na posição, está treinando conosco. A oportunidade vem, é importante estar preparado. Dá confiança para o garoto, ele já tem uma vivência dentro do Palmeiras", afirmou o técnico, que também vem exaltando o lateral Wendel e o volante Marcelo Oliveira.