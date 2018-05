Palmeiras se interessa pelo volante Edinho, ex-Inter

De acordo com o diretor de futebol Genaro Marino, o clube também gostaria de contar com o atleta, mas apenas se ele conseguir a liberação do Lecce, da Itália. A equipe europeia, por sua vez, ainda tem de pagar 600 mil euros (R$ 1,5 milhão) ao Internacional pela contratação do cabeça de área. "É uma negociação complicada, em que há vários fatores a serem analisados", disse o dirigente.

E o Palmeiras não está disposto a dar dinheiro ao clube colorado. Edinho teria de negociar a questão pessoalmente, o que o volante está disposto a fazer. Muricy Ramalho deseja contar com o jogador, campeão da Libertadores e do Mundial com o Internacional em 2006. O Lecce disputa a Série B do Campeonato Italiano.