Palmeiras se mostra satisfeito com datas das oitavas da Libertadores

SÃO PAULO - A confusão criada pela Conmebol para a divulgação da tabela das oitavas de final da Copa Libertadores - divulgou somente a rodada de ida no começo da tarde desta sexta-feira e mudou de ideia três horas depois - causou alguns transtornos e um final feliz para o Palmeiras.

Em um primeiro momento, com a partida contra o Tijuana, no México, para a próxima quinta, o time não poderia contar com o zagueiro Henrique, convocado para o amistoso do Brasil contra o Chile, um dia antes, em Belo Horizonte. Então, um pedido de desconvocação foi feito à CBF e atendido prontamente.

No entanto, a Conmebol alterou as datas dos confrontos no final da tarde e passou a partida do Palmeiras no México para o próximo dia 30, uma terça. Assim, restou à CBF reconvocar Henrique para a seleção.

O presidente Paulo Nobre explicou as atitudes tomadas e elogiou os órgãos competentes pela decisão. "Além do tempo exíguo para a retirada de vistos e a desgastante viagem antes de um jogo importante do Paulistão, não gostaríamos que os nossos atletas perdessem a oportunidade de atuar por seus países. Tanto a Conmebol quanto as emissoras detentoras dos direitos de transmissão da Libertadores foram compreensivas e entenderam o nosso pedido", afirmou.