Palmeiras teme gramado; construtora diz que estará tudo ok

Depois da realização do show da cantora Katy Perry, no último sábado, dia 25, o gramado da arena palmeirense se transformou em motivo de preocupação para os jogadores do Palmeiras. Na quarta-feira, o Palmeiras faz o jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, às 22 horas, no Allianz Parque.

"Preocupa bastante, sim. Eu tinha perguntado para o Cícero (Cícero Souza, gerente de Futebol) no sábado. Ele disse que foi ao campo e 70% estava preservado. Não sei o quanto machucou", afirmou o meia Robinho em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol.

A região próxima ao meio-campo está amarelada, mas a construtora WTorre garante que haverá tempo hábil para recuperação. Nesta terça-feira, a construtora explicará como será o tratamento até o confronto desta quarta-feira. "O gramado estará em condições para receber a partida da Copa do Brasil como já estava previsto", diz a construtora por meio de sua assessoria de imprensa.

O Allianz Parque foi definido como palco do jogo decisivo depois de uma vistoria feita pela construtora WTorre e pelo clube na semana passada. A inspeção foi feita depois do show do cantor Rod Stewart, no dia 19 de setembro, e as condições foram consideradas apropriadas para o jogo.

Após a vistoria, no entanto, outro show, agora da cantora Katy Perry, foi realizado dia 25, sexta-feira, cinco dias antes da partida. A construtora assegura que dois dias são suficientes para a retirada da estrutura dos shows e preparação do gramado. "O gramado vai estar feio, mas em condições de jogo", disse o presidente Paulo Nobre após vistoria na semana passada.

Preocupado com as condições do gramado, o Palmeiras chegou a reservar o estádio do Pacaembu para a partida. Na semana passada, no dia 19, o Palmeiras venceu o Grêmio por 3 a 2, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O público pagante foi de pouco mais de 23 mil pagantes.