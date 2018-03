Palmeiras se preocupa em 'zerar' cartões para as quartas de final

O técnico Roger Machado, do Palmeiras, deve poupar os principais jogadores na última rodada do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Ituano, fora de casa. O objetivo é evitar que cartões amarelos possam tirar atletas das quartas de final do Estadual, quando terá pela frente o Novorizontino, mesmo adversário enfrentado nesta etapa no ano passado.

Estão pendurados com dois amarelos o zagueiro Antônio Carlos, o meia Lucas Lima e o atacante Borja. Se eles não receberem outro cartão, entram zerados na próxima fase. Já o lateral Victor Luís e o volante Felipe Melo terão de cumprir suspensão nesta última rodada. O Palmeiras precisa de um empate para garantir a melhor campanha da primeira fase.

Nesta sexta-feira a equipe se reapresentou depois da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo para um treino com a presença apenas dos reservas em campo. O lateral Diogo Barbosa avançou na recuperação da lesão no tornozelo esquerdo e trabalho no gramado junto com o zagueiro Edu Dracena e o lateral Fabiano, que também fazem processo de recuperação física.

A equipe fecha a preparação para enfrentar o Ituano com treino no sábado pela manhã, na Academia de Futebol. O jogo será no domingo à tarde, no Novelli Junior.