Palmeiras se prepara para Libertadores O Palmeiras inicia às 10 horas desta terça-feira sua preparação para terminara na liderança do grupo 2 da Taça Libertadores da América. Domingo, em Araras, o time faz sua última partida pelo Campeonato Paulista, no qual não tem mais chances de classificação contra o União São João. O jogo decisivo contra o Cerro Porteño será no dia 2, no Parque Antártica. "Se a seleção de futebol do Peru quiser, amanhã, fazer outro treino secreto terá de ser no máximo até às 10 horas, porque eu vou liberar a entrada da imprensa brasileira no centro de treinamento", afirmou Milton Del Carlo, supervisor do clube. Nesta segunda, a equipe que joga quarta contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo treinou no campo do Palmeiras e exigiu, tanto de manhã quanto à tarde, que os jornalistas se mantivessem distante. Com isso, a imprensa que cobre o dia-a-dia do Palmeiras não pôde entrar no CT. Apenas estiveram no clube os jogadores que estão sob tratamento médico, como Claudecir, Fernando e Sérgio. Todo o elenco se apresenta hoje ao técnico Celso Roth, que terá de encontrar um substituto para o meia Lopes, um dos destaques do Palmeiras nas últimas partidas, por ter recebido na vitória contra o Mogi Mirim, sábado, o segundo cartão amarelo.