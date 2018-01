Palmeiras volta aos treinos e deve ter reservas contra o Fla

Campeão da Copa do Brasil, o elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira, em total descontração. Apenas os jogadores reservas foram para o gramado e a tendência é que o técnico Marcelo Oliveira não escale nenhum titular para encarar o Flamengo, domingo, às 17h, no estádio do Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

Os titulares passaram o dia dando entrevistas e posando para fotos com torcedores que tiveram acesso ao treino. Enquanto isso, os reservas fizeram um treino tático leve e somente no sábado, Marcelo Oliveira deve definir o time para domingo.

O jogo contra o Flamengo tem um clima de amistoso, já que as duas equipes não aspiram mais grandes coisas na competição. Por isso, a tendência é que os titulares já ganhem folga e boa parte nem viaje para o Rio de Janeiro.

Um titular que é desfalque certo é o meia Robinho, suspenso. O Palmeiras deve ter como base para encarar o Flamengo a mesma formação que perdeu por 2 a 0 para o Coritiba, na última rodada do Brasileiro. As diferenças devem ser as entradas de Juninho no lugar de Mouche e Taylor na vaga de Lucas.

Assim, o Palmeiras vai a campo com: Fábio; Lucas Taylor, Nathan, Leandro Almeida e Egídio; Amaral e Andrei Girotto; Allione, Juninho e Kelvin; Alecsandro. O jogo, inclusive, deve ser o último de Andrei e Kelvin pelo clube, já que ambos têm contrato até dezembro e não devem ter o vínculo renovado.