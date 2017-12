Palmeiras segue em busca de reforços Enquanto os jogadores do Palmeiras realizavam um treinamento tático na Academia de Futebol, na tarde desta quinta-feira, a diretoria seguia tentando reforçar o elenco para o segundo semestre. A vinda do lateral e meia Felipe, que está sem receber salários do Vasco da Gama, pode não se concretizar. O diretor de Futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, afirmou que o clube se dispõe apenas a pagar os seus salários no período em que estiver no Parque Antártica. ?O Vasco só aceita liberá-lo mediante o pagamento do passe, algo que não existe mais no futebol brasileiro.? A diretoria confirmou a realização de um amistoso dia 23 de junho na cidade de Rio Claro, no interior paulista. Nesta quinta-feira, o treinador Vanderlei Luxemburgo disse estar estranhando a estrutura do futebol brasileiro. ?Hoje, o treinador é o principal ídolo de vários clubes. Isso não pode acontecer.?