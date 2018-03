Palmeiras segue sua rotina de problemas Passam os dias e, em vez de diminuir, só aumenta a crise no Palmeiras. Dessa vez, parece notícia velha, mas não é: Magrão, contundido, fica um mês afastado da equipe, enquanto Marcos fala demais e volta a criar problemas para a diretoria. Nem a cabeça a prêmio do treinador Jair Picerni é novidade. Magrão sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda no jogo contra o Náutico, sábado, e deverá ficar um mês sem jogar. O volante, como sempre, é mais otimista que os médicos. "Sei que a previsão de afastamento é maior, mas eu me conheço e sei que não foi um problema grave", disse o jogador, que espera ficar fora apenas das duas próximas partidas - contra São Raimundo e Caxias. Se depender dele, volta nem que tenha de ser no sacrifício. Na semifinal do Campeonato Paulista deste ano, quebrou dois dedos da mão na véspera da partida contra o Corinthians, prometeu jogar mesmo assim, mas ficou só na promessa e o time foi eliminado. Depois da derrota de virada no sábado, contra o Náutico, por 2 a 1, o goleiro Marcos pôs a boca no mundo, não pela primeira, nem pela última vez. Reclamou que após a contusão de Magrão, substituído por Corrêa, o time caiu de rendimento e por isso perdeu a partida. Para variar, reclamou da diretoria. "Um time que quer subir para a primeira divisão deve ter um jogador à altura para entrar quando isso acontece", disse. Marcos é o mais experiente do grupo, mas também o mais aborrecido com a atual situação. Criticado profissionalmente por muitos - principalmente após o humilhante e histórico 7 a 2 contra o Vitória, pela Copa do Brasil -, o goleiro ainda virou alvo de críticas pessoais. Deixou de jogar o amistoso da seleção brasileira contra o México por causa de uma bronquite e especulou-se que o tabaco explicaria seus problemas de saúde, já que, longe do Palmeiras, o atleta seria um fumante inveterado. O goleiro pentacampeão do mundo parece estar com os dias contados no clube. O mesmo caso de Picerni, que nesta segunda-feira nem compareceu ao treino da equipe. Em meio a crise, teria ido a Porto Alegre receber um prêmio. Prêmio de quê? Onde? Não se sabe. Conselheiros palmeirenses vêm anunciando a queda do treinador há cerca de duas semanas. Uma nova derrota pode servir de pretexto.