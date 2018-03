Palmeiras 'segura' Mina até a Copa de 2018

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, e o diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, acertaram a prorrogação da prioridade de compra do zagueiro Yerry Mina pelo Barcelona para depois da Copa do Mundo de 2018. O acordo anterior previa que o time catalão poderia exercer a prioridade em julho de 2017.

Com o novo acerto, o Palmeiras assegura a permanência de um de seus principais defensores até o próximo Mundial, que acontecerá na Rússia. O clube paulista divulgou uma foto dos dirigentes dos dois clubes na tarde desta segunda-feira em Barcelona, na Espanha.

Após grande disputa entre clubes do futebol mundial pela sua contratação, Mina chegou ao Palmeiras em maio de 2016. Com quatro gols em 16 jogos, o zagueiro se destacou na campanha do título brasileiro e é constantemente convocado pela seleção colombiana.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mina renovou contrato com o Palmeiras no início do mês até 2021, ganhou aumento salarial e teve a multa rescisória elevada. O acerto do clube paulista encerra as especulações que indicavam o desejo de Barcelona de levar o colombiano na próxima janela de transferências.

Além da negociação com o defensor, os dirigentes do Palmeiras iniciaram a discussão de um convênio entre Palmeiras e Barcelona que vai abranger metodologia de trabalho, intercâmbio de treinadores e futebol de base.