Palmeiras sem previsão de reforços A inércia do presidente Mustafá Contursi demonstra toda a preocupação - ou falta dela - em montar um time para a temporada 2003. Desde que o elenco do Palmeiras entrou em férias, a diretoria não contratou ninguém para a disputa do Campeonato Paulista, que começa em janeiro. Ao contrário, o time começou a ser ?desmontado? com a saída de muitos jogadores. Os últimos a deixar o elenco foram o lateral Leonardo Moura - já assinou contrato com o São Paulo e se apresenta dia dois de janeiro - e o atacante Nenê. E os próximos a sair também já têm nome: Arce e Lopes. Segundo consta, o lateral paraguaio, em férias com a família, estaria na mira de um clube japonês, provavelmente o Gamba Osaka, que dispensou o meia Marcelinho Carioca. O meia Lopes, que sempre foi considerado um jogador-problema, estaria negociando com o Flamengo.