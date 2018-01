Palmeiras será cauteloso contra o ASA O Palmeiras precisa vencer o ASA, de Arapiraca, por dois ou mais gols de diferença para conquistar uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocará em campo nesta quarta-feira, às 20h30, no Palestra Itália, um time cheio de jogadores de marcação. O Palmeiras atuará com a dupla de zaga formada por Alexandre e pelo estreante César, além de outros três volantes, Fernando, Galeano e Magrão. Galeano fará a função de líbero. Será um terceiro zagueiro com liberdade para sair jogando. "Usarei esse esquema para liberar os avanços do Arce e do Adauto", justificou Luxemburgo. Caso o Palmeiras ganhe por 1 a 0, a decisão será nas cobranças de pênalti. O grupo treinou muitas finalizações por precaução, mas Luxemburgo fez questão de dizer que não passou de treino rotineiro. "O Arce é o batedor oficial e treina pênalti todos os dias", disse o treinador. Alex, recuperado de contusão, volta à equipe e César usará pela primeira vez a camisa palmeirense. O meia Fernandes, que jogou bem contra o Bangu, ficará no banco. O meia Lopes foi submetido nesta terça-feira a uma artroscopia no joelho direito e volta a jogar em cerca de 45 dias. Os jogadores e a comissão técnica pedem o apoio do torcedor palmeirense e fazem um apelo: paciência. "Não será inteligente se o torcedor se voltar contra a torcida caso o time demore para fazer o gol", declarou o técnico.