Palmeiras só empata com Porto na estréia na Copa São Paulo No que depender de sua estréia na Copa São Paulo de Juniores, o Palmeiras continuará tendo dificuldades para quebrar a sina de não chegar longe no torneio. Neste domingo, os garotos do Palestra Itália apenas empataram por 2 a 2 com o Porto, de Caruaru, em Taubaté, pelo Grupo U. Jogando com o apoio da maior parte do público que foi ao Estádio Joaquinzão, o Palmeiras saiu na frente com um gol de cabeça de Alex, aos 12 minutos do primeiro tempo. Os outros três gols ficaram reservados para a etapa final. Joelson igualou para os pernambucanos aos 9 minutos. Aos 25, o palmeirense William acertou um lindo chute de fora da área para recolocar os paulistas em vantagem, mas Rodolfo, aos 37, também bateu de longe para empatar novamente. No outro jogo da chave, o Taubaté goleou o Campinense-PB por 4 a 0 e assumiu a liderança com três pontos. Na próxima quarta-feira, o time da casa enfrenta o Porto, enquanto que o Palmeiras encara os paraibanos. Texto atualizado às 18h43