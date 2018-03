Palmeiras só empata em Mogi Mirim O empate por 1 a 1 contra o Mogi Mirim, neste domingo, fora de casa, foi frustrante para todos no Palmeiras. A equipe, que sonhou com os três pontos durante a semana para terminar pelo menos na segunda colocação do grupo 2 e garantir o direito de jogar no Parque Antártica nas quartas-de-final do Paulistão, não soube se impor e terá de ir a Santos enfrentar a Portuguesa Santista no fim de semana. A imagem da desolação era visível no rosto do técnico Jair Picerni, abalado com o futebol burocrático exibido pelo Palmeiras neste domingo, diante de uma equipe que venceu apenas uma partida das dez que disputou no campeonato. O Mogi saiu na frente com um gol de falta de Gílson Batata, aos 22 minutos do primeiro tempo, e Magrão empatou 17 minutos depois. Depois de ressaltar na quinta-feira a força do grupo, Picerni voltou atrás. E adiantou que no confronto que vai apontar um dos semifinalistas não há favorito. ?Paulistão é isso aí, não tem jogo fácil. O resultado contra o Mogi mostrou que vencedor de véspera é coisa do passado. Futebol exige plano e infelizmente o nosso não funcionou como eu gostaria.? Em seguida, Picerni tentou, sem sucesso, convencer os jornalistas de que a vantagem de atuar em casa na próxima fase não é tão importante. ?Eu contava com essa possibilidade, mas, se não deu, paciência. Vamos decidir fora, o resultado está em aberto. A Santista conquistou grande resultado (venceu o Corinthians por 1 a 0 no Pacaembu) e, se chegou até aqui, teve méritos.? Pedrinho voltou no tempo para lembrar que ano passado, na Série B do Brasileiro, o Palmeiras venceu partidas importantes longe do Parque Antártica. ?Por que isso não pode se repetir agora??, disse o jogador. Para o meia, todas as equipes que chegaram às quartas-de-final têm chances de ganhar o campeonato. ?Detalhes farão a diferença?, avisou Pedrinho. Magrão, que diante do Mogi completou 300 partidas na carreira (168 pelo Palmeiras), recorreu a antigo ditado do futebol para mostrar o que espera agora. ?Chegou a hora da onça beber água. Vamos ter que mostrar raça diante de um time capaz.?